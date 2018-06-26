ووقعت الملكة إليزابيث الثانية صباح الثلاثاء على النص الذي أقره البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي بعدما قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي في يوليو 2017.

وتعد "الموافقة الملكية" في بريطانيا الخطوة الأخيرة من الاجراءات التشريعية، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وكانت ماي قد أبلغت أمس الاثنين رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن بريطانيا ستعلن المزيد من التفاصيل بشأن مستقبل علاقتها مع الاتحاد بعد قمة للمجلس في 28 و29 يونيو.

وتسعى ماي جاهدة لوضع مقترح بشأن ترتيبات الجمارك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، للذهاب به إلى بروكسل بينما يقترب الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد في مارس 2019.