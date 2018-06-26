وأضاف روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، أن خطوة ترامب فيما يتعلق بالاتفاق النووي "مروعة وغير قانونية"، وأضرت بسمعة الولايات المتحدة في العالم.

وبيّن أن إيران تحتفظ بحق تخصيب اليورانيوم لأهداف سلمية.

واتهم الولايات المتحدة الأميركية بأنها تحاول الإطاحة بالجمهورية الإسلامية منذ ثورة عام 1979.