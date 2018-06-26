وقال سالفيني: "سندعم إقامة مراكز استقبال وتحديد هوية (المهاجرين) جنوب ليبيا، على حدودها الخارجية، لمساعدتها بقدر إيطاليا، على التصدي للهجرة".

ولم يحدد الوزير الإيطالي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي إلى جانب نائب رئيس الوزراء الليبي في حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، في اي بلد ستقام هذه المراكز، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وقد اقترحت فرنسا وإسبانيا السبت إقامة"مراكز مغلقة" على السواحل الأوروبية خصوصا في إيطاليا، للاهتمام بالمهاجرين الواصلين عبر البحر الأبيض المتوسط، إلا أن سالفيني انتقد هذا الاقتراح.

وأشاد سالفيني، وهو أول وزير في الحكومة الإيطالية الجديدة يزور ليبيا، بخفر السواحل الليبي"لعمليات الإنقاذ الممتازة" للمهاجرين في البحر المتوسط.

وقال: "نحن متفقون تماما مع أسلوب عملكم" مشددا على ضرورة "تعزيز السيادة الليبية في المجال البحري".