وفي مقابلة تلفونية مع شبكة (سي.إن.إن) أجريت يوم الأحد ونشرتها الشبكة يوم الاثنين قال بومبيو إنه يريد أن يرى استمرار التقدم نحو نزع السلاح النووي الكوري الشمالي، وإن الإدارة ستقيم من حين لآخر مدى جدية بيونغيانغ في التخلي عن برنامجها النووي.



وقال بومبيو لسي.إن.إن "لن أضع جدولا زمنيا لذلك سواء كان شهرين أو ستة أشهر. نحن ملتزمون بالتحرك للأمام لنرى إن كنا نستطيع تنفيذ ما يريد الزعيمان (الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون) تحقيقه".



وكان يشير إلى القمة التي جمعت ترامب وكيم يوم 12 يونيو في سنغافورة.



وعهد إلى بومبيو بقيادة المفاوضات التي تهدف إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية الذي يهدد الولايات المتحدة. وقال بومبيو إنه سيقيم باستمرار إن كان تقدما تحقق بما يكفي لمواصلة المحادثات. ونسبت إليه (سي.إن.إن) قوله "نأمل أن تستمر العملية في تحقيق تقدم".



وتناقضت تصريحات بومبيو بشدة مع تصريحات مسؤول دفاعي أميركي كبير تحدث مع صحفيين قبل بداية جولة وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس لآسيا.



وقال المسؤول إن واشنطن ستقدم قريبا جدولا زمنيا قريبا إلى كوريا الشمالية يتضمن "مطالب محددة".



وسبق أن أبلغ بومبيو نفسه الصحفيين بعد يوم من قمة سنغافورة أن واشنطن تأمل في تنزع كوريا الشمالية سلاحها خلال فترة ولاية ترامب الراهنة والتي تنتهي يوم 20 يناير 2021.