وقال ماتيس إنه سيجري استخدام فورت بليس، وهي قاعدة عسكرية في مدينة إل باسو في تكساس، وقاعدة جودفيلو الجوية في مدينة سان أنجلو بالولاية ذاتها، مضيفا أنه ليس بوسعه تأكيد أي تفاصيل. حسب رويترز.



وقال الوزير للصحفيين في ألاسكا قبل مغادرته في رحلة إلى آسيا "سنوفر كل الدعم الذي تحتاجه وزارة الأمن الداخلي لإيواء الأشخاص المحتجزين لديها".



وأضاف "لن نخوض في الجانب السياسي. توفير السكن والملاذ لمن يحتاجونه عمل حكومي قانوني".



وقال مسؤول أميركي طالبا عدم نشر اسمه، إن إحدى القاعدتين ستنزل بها العائلات بينما سينزل في الثانية الأطفال.



وكان ماتيس قال يوم الأحد إن الجيش الأميركي يستعد لبناء مخيمات مؤقتة لإيواء المهاجرين في قاعدتين عسكريتين دون أن يكشف عن اسميهما.



وقال الجيش الأميركي الأسبوع الماضي، إن الحكومة طلبت منه الاستعداد لإيواء ما يصل إلى 20 ألفا من الأطفال المهاجرين.