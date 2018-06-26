ودين كنعان السباعي (19 عاما) بالتسبب بجروح خطيرة وتوجيه شتائم. وصدر الحكم بموجب قانون يطبق على الشباب دون سن 21 عاما.



وسيطلق سراحه كونه أمضى فترة العقوبة قيد الاحتجاز إثر الهجوم الذي ارتكبه في 17 أبريل وقام بتصويره ضحيته بواسطة هاتفه النقال.



وكان السوري الذي قال إنه فلسطيني قد اعتذر في اليوم الأول من محاكمته نافيا أي كراهية تجاه اليهود.



وقال الشاب الذي وصل إلى ألمانيا عام 2015 قبيل جلسة اليوم "لقد ارتكبت هذا الخطأ وتعلمت الكثير من هذه القضية وآمل ألا أجد نفسي في مثل هذا الموقف مجددا".



في الفيديو الذي التقطته الضحية وتم نشره على شبكة الإنترنت على نطاق واسع، يقوم المهاجم بضرب ضحيته بالحزام ويصرخ بالعربية "يهودي".



وتبين أن الذي تلقى الضربات يدعى آدم عرموش من عرب إسرائيل ويبلغ من العمر 21 عاما وكان يضع القلنسوة للمرة الأولى.