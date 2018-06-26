وتؤذن نتيجة الانتخابات بتطبيق نظام رئاسي قوي جديد أيدته أغلبية بسيطة في استفتاء عام 2017.



وبموجب النظام الجديد، يتم إلغاء منصب رئيس الوزراء ويصبح بوسع الرئيس إصدار مراسيم لتشكيل وزارات وإقالة موظفين حكوميين دون الحاجة لموافقة البرلمان.



وقال محرم إنجه منافس أردوغان في مؤتمر صحفي "النظام الجديد الذي يبدأ سريانه من اليوم يشكل خطرا كبيرا على تركيا...فقد تبنينا الآن بالكامل نظام حكم الفرد".



وحصل حزبه الشعب الجمهوري العلماني على 23 بالمئة في البرلمان الجديد في حين حصل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد على 12بالمئة متجاوزا مستوى عشرة بالمئة المطلوب لدخول البرلمان.



ويقول منتقدون إن الدعاية الانتخابية تمت في أجواء غير نزيهة مع هيمنة إردوغان على التغطية الإعلامية قبل التصويت وتخصيص وقت قليل لتغطية حملات خصومه.



وخاض صلاح الدين دمرداش أحد منافسي إردوغان ورئيس حزب الشعوب الديمقراطي، الانتخابات الرئاسية من السجن إذ أنه معتقل بتهم تتعلق بالإرهاب ينفي ارتكابها. ويواجه في حالة إدانته السجن 142 عاما.



وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الإثنين، إن الإقبال الكبير من المواطنين الأتراك على الانتخابات، والذي اقتربت نسبته من 87 في المئة، أظهر التزام الأتراك بالديمقراطية لكن المنظمة أبدت ملاحظات بشأن بعض المخالفات، وأكدت شكاوى المعارضة من انحياز الإعلام بصورة كبيرة لإردوغان وحزبه الحاكم.



وقال إجناسيو سانتشيث أمور رئيس بعثة المنظمة لمراقبة الانتخابات في تركيا خلال مؤتمر صحفي "ما شهدناه من قيود على الحريات الأساسية (بسبب حالة الطوارئ) كان له تأثير على هذه الانتخابات".



وجرت الانتخابات في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ محاولة الانقلاب عام 2016 والتي قتل فيها 240 شخصا على الأقل. وقال إردوغان إنه سينهي حالة الطوارئ قريبا.



ويتخذ حزب الحركة القومية موقفا متشددا من الأكراد مما يقلل من احتمال أن يخفف إردوغان حملته الأمنية في منطقة جنوب شرق تركيا التي تقطنها أغلبية كردية، وفي سوريا والعراق حيث تقاتل القوات التركية مسلحين أكرادا.



وتخلت الليرة التركية والأسهم عن مكاسبها السابقة وقال اقتصاديون إن الغموض يكتنف الفترة المقبلة.



وسعيا لطمأنة المستثمرين قال جميل أرتيم كبير المستشارين الاقتصادين لإردوغان لرويترز، إن الحكومة التركية ستركز على ضبط الميزانية والإصلاحات الاقتصادية مضيفا أن استقلالية البنك المركزي أمر جوهري.



وقالت المفوضية الأوروبية إنها تأمل "أن تظل تركيا تحت قيادة الرئيس إردوغان شريكا ملتزما للاتحاد الأوروبي في قضايا رئيسية ذات اهتمام مشترك مثل الهجرة والأمن والاستقرار الإقليمي ومحاربة الإرهاب".



وتعثرت المساعي الذي تبذلها تركيا منذ سنوات للانضمام للاتحاد الأوروبي وسط خلافات على مجموعة من القضايا منها سجل حقوق الانسان خاصة من الحملة الأمنية التي أعقبت محاولة الانقلاب.



وذكر مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها قالت لإردوغان في رسالة مكتوبة "كل الأسباب تجعلنا نرغب أن نكون شريكا لتركيا مستقرة وتعددية تعمد إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية وحماية سيادة القانون".



وخلال اتصالات هاتفية مع إردوغان دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى التعاون مع تركيا لإنهاء الصراع السوري.