وأثارت قضية التونسي سامي إيه ضجة في أبريل، بعدما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية أنه كان يحصل على استحقاقات الرعاية الاجتماعية، على الرغم من تصنيف أجهزة المخابرات له كـ "تهديد محتمل".

وقال متحدث باسم الشرطة، إن السلطات في مدينة بوخوم طالبت الشرطة باعتقال سامي إيه، وإن الرجل "لم يقاوم" الاعتقال، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن من المقرر ترحيل سامي إيه، دون أن تذكر مصدر روايتها، مشيرة إلى أنه لم يتسن للشرطة تأكيد ذلك، وأن السلطات في بوخوم هي المسؤولة عن الأمر.

وكان وزير الداخلية هورست زيهوفر قد أمر سلطات الهجرة باتخاذ إجراءات سريعة لترحيل سامي إيه.

وورد في تقرير سابق لبيلد أن السلطات الألمانية تحاول منذ 2006 ترحيل الرجل، الذي يعيش في مدينة بوخوم شمال غربي ألمانيا منذ عام 1997، لكن احتمال تعرضه للتعذيب في بلده حال دون ذلك.