ويستضيف الرئيس السوداني، عمر البشير، في الخرطوم، جولة ثانية من المحادثات بين الخصمين بهدف إنهاء الحرب الأهلية الدامية، المستمرة منذ 4 أعوام في جنوب السودان.

وفشلت جولة أولى من المحادثات، رعاها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، الخميس، في تحقيق أي اختراق.

وأطلق زعماء من شرق أفريقيا جهودا جديدة، لتحقيق السلام في جنوب السودان، حيث أمام الفصائل المتحاربة مهلة نهائية للتوصل إلى حل لتتفادى التعرض لعقوبات دولية.

وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص ودفعت نحو 4 ملايين إلى الفرار من منازلهم.

واندلعت الحرب في ديسمبر 2013، عندما اتهم كير نائبه آنذاك مشار بتدبير انقلاب عليه بعد عامين فقط من استقلال جنوب السودان عن السودان.

وأكد وزير الخارجية السوداني، الدرديري أحمد، الأحد، أن الخرطوم تسعى عبر جولة المحادثات الجارية إلى تحقيق اختراق في هذه المسألة.

وكان اجتماع كير ومشار، في أديس أبابا، هو اللقاء المباشر الأول بينهما منذ نحو عامين.

ويأتي اجتماع الخرطوم بعدما أعلنت حكومة جنوب السودان أن "صبرها نفذ" من زعيم المتمردين مشار.

وقال وزير الاعلام في جنوب السودان، مايكل ماكوي "بصفتي جنوب سوداني، وليس فقط الرئيس، نقول كفى".

وأعرب ماكوي عن رفض جوبا وجود مشار، في أي حكومة انتقالية دون أن يستثني شخصيات متمردة أخرى.

وعكست تصريحاته شدة العداوة الشخصية بين كير ومشار، و التي تعد في صلب النزاع.

وقبل بدء المحادثات في إثيوبيا، اعتبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان-معارضة جهود السلام الأخيرة "غير واقعية".

وانهار في يوليو 2016، اتفاق سلام أبرم في 2015 مع فرار مشار إلى جنوب أفريقيا، بينما حققت حكومة كير مكاسب عسكرية في وقت تشظت المعارضة.