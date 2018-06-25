وقالت موغيريني، الاثنين، إن الصندوق "أثبت أنه مفيد، وحقق نتائج ولهذا السبب نطلب المزيد من الأموال من الدول الأعضاء".

من المقرر أن يعطي قادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع الضوء الأخضر لخطط تهدف إلى فحص أوضاع المهاجرين، لتحديد مدى أهليتهم كطالبي لجوء في مراكز بدول تشمل الجزائر ومصر وليبيا والمغرب والنيجر وتونس.

تعكس هذه الخطط اتفاقا توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع تركيا عام 2015 بهدف تشجيع أنقرة على وقف تدفق اللاجئين على الجزر اليونانية.

وتبلغ تكلفة هذا الاتفاق أكثر من 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار).