وأضاف لي أن هذه المناقشات هي من بين خطوات اتخذها الكوريون الشماليون مؤخرا لتعزيز فرص السلام وسط اندفاعة دبلوماسية لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وكانت كوريا الشمالية قد نشرت ما يقرب من ألف قطعة مدفعية على طول الحدود ما يشكل تهديدا كبيرا لسول، عاصمة جارتها الجنوبية.

ويبدو أن تصريحات لي، هي أول تأكيد رسمي لأنباء نقلتها وسائل الإعلام من أن كوريا الجنوبية طالبت الشمالية بإعادة تموضع مواقع المدفعية في المحادثات العسكرية بين الكوريتين الشهر الجاري.

وكانت وزارة الدفاع في سول قد نفت هذه الأنباء، التي توقعت أيضا أن كوريا الشمالية طالبت على الأرجح من كوريا الجنوبية سحب أنظمة دفاعية خاصة بها على الحدود أيضا.