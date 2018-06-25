وتصاعد صراع مستمر منذ عقود هذا العام لا سيما في ولايات المناطق النائية المتنوعة عرقيا ودينيا والمعروفة باسم الحزام الأوسط مما تسبب في سقوط قتلى شمالي شرق نيجيريا.

وقال ياكوبو داتي مفوض الإعلام في ولاية بلاتو لرويترز "فرضت الحكومة حظرا للتجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا من أجل إعادة الأمور لطبيعتها ووضعت الشرطة والعناصر الأمنية الأخرى في حالة تأهب في الوقت الراهن".

وتصاعدت أعمال العنف بين الرعاة والمزارعين، والتي ترجع بعضها إلى تضاؤل الأراضي الخصبة، لتتحول إلى دائرة من العنف والهجمات الانتقامية التي قتلت مئات الأشخاص هذا العام في الحزام الأوسط.

وأصبح انعدام الأمن مشكلة انتخابية رئيسية للرئيس محمد بخاري الذي يسعى لإعادة انتخابه في فبراير شباط.