وقالت بارلي لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية "سيتم توقيع خطاب نوايا الاثنين في لوكسمبورغ من جانب ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وهولندا وإستونيا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة".

أما إيطاليا التي كانت في الأصل بين الدول المهتمة بالموضوع فقد شهدت تأليف حكومة جديدة وهي "تدرس إمكان الانضمام إلى هذه المبادرة لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا".

و"مبادرة التدخل الأوروبية" التي أرادها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتطوير أوروبا في مجال الدفاع، تهدف إلى إقامة تعاون معزز بين جيوش الدول الأوروبية "القادرة والراغبة" وذلك من أجل "التمكّن من التحرك معا بسرعة أكبر" خارج إطار منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، بحسب ما عُلم في باريس.

ويتعلق الأمر بتنفيذ "أعمال تخطيط مشتركة تتعلق بسيناريوهات أزمات محتملة قد تهدد الأمن الأوروبي"، بحسب ما أوضحت أوساط الوزيرة الفرنسية.

وقالت بارلي إن الدفاع الأوروبي "يتطلب ثقافة استراتيجية مشتركة". وأضافت "إذا اضطررنا إلى إعادة شن عملية على غرار +سيرفال+ في مالي عام 2013، فإننا نود أن نكون قادرين على تنفيذها بشكل مشترك".