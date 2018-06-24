وقالت جنان كفتان جو أوغلو، مسؤولة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، في مؤتمر صحفي إن لدى الحزب أرقاما مغايرة عن وكالة الأناضول الرسمية.

وأضافت أن مراقبي الحزب في اسطنبول راقبوا عملية فرز الأصوات التي أظهرت حصول مرشح الحزب محرم إنجه على 43 في المئة من الأصوات والرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان على 44 في المئة.

وأشارت إلى أن الرقم الإجمالي في عموم تركيا في حدود هذه الأرقام التي جمعت في إسطنبول.



وشككت جو أغلو في النتائج التي نشرتها الوكالة وقالت إنها ليست دقيقة متوقعة انخفاضها عند الإعلان الرسمي بنسبة 10 في المئة.

وكانت نتائج أولية نشرتها الوكالة أفادت بحصول أردوغان على 56.6 في المئة من الأصوات في الاقتراع الرئاسي بعد فرز 40 في المئة من الأصوات.

وفي المقابل اتهم حزب الشعب الجمهوري وسائل الإعلام الحكومية بشن حرب نفسية والتلاعب بالنتائج ويدعو إلى عدم الوثوق في الأرقام المعلنة.

وقال حزب الشعب المعارض إن المعطيات لديه تقول إن مرشحه إنجه حصل على 40 من الأصوات وأردوغان حصل على 46.5 في المئة.

من جانبه، دعا حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إلى عدم الأخذ بالنتائج التي تقدمها وكالة الأناضول وهيئة الإذاعة والتلفزيون ويصفها بأنها نتائج متلاعب بها.

وإذا لم يفز أي مرشح بأكثر من 50 بالمئة في انتخابات اليوم، فستجرى جولة ثانية من الانتخابات في الثامن من يوليو.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نحو 86% من مجموع الناخبين حسب وسائل الإعلام الرسمية.