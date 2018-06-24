وصرح رئيس الحكومة الاشتراكي الذي وصل إلى الحكم في الثاني من يونيو بعد أن أطاحت مذكرة لحجب الثقة بسلفه ماريانو راخوي: "نريد أن يكون نقل رفات فرانكو فوريا".

وأضاف: "أعتقد أن الديمقراطية الناضجة مثل ديمقراطيتنا الأوروبية لا يمكن أن يكون لديها رموز تقسم الأوروبيين".

وأكد أن "هذه الحكومة ستلتزم بتفويض مجلس النواب عام 2017 بتحويل (لا فالي دي لوس كايدوس) (وادي الشهداء) إلى مكان مصالحة"، في إشارة للقرار الذي قدمه الاشتراكيون عندما كانوا في المعارضة وتبنته الأكثرية النيابية.

وحكم فرنسيسكو فرانكو الذي خرج من الحرب الأهلية الدامية (1936-1938) رابحا، البلاد بين عامي 1939 و1975.

و"لا فالي دي لوس كايدوس" مجمع لذكرى الحرب الأهلية صمّمه فرانكو وبناه على بعد خمسين كيلومترا من مدريد.

ودُفن فرانكو هناك قرب مذبح الكنيسة حيث يوجد صليب من حجر يبلغ ارتفاعه 150 مترا.

وقرب ضريحه المنمّق، هناك قبر مؤسس حزب الكتيبة (لا فلانخي)، خوسيه أنطونيو بريمو دي ريفيرا.