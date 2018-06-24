وقال مسؤولون لرويترز إن الشرطة انتشرت في موقع الهجوم الأحد لجمع الأدلة.

واعتقلت السلطات تسعة من مسؤولي الشرطة، من بينهم نائب قائد مفوضية شرطة العاصمة أديس أبابا بسبب أخطاء أمنية.

كما اعتقل 6 من المشتبه بهم، بسبب صلتم بالهجوم الذي وقع في ميدان تجمع فيه عشرات الآلاف على الرغم من أن المسؤولين الأمنيين لم يفصحوا علنا عن الجهة التي قد تكون مسؤولة عنه.

وقال وزير الصحة، أمير أمان، على تويتر، إن هناك قتيلين و156 مصابا خمسة منهم في حالة حرجة حتى الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف "يؤسفني ما بلغني من أننا فقدنا ضحية إثيوبية أخرى لهجوم السبت، والذي كان في وحدة الرعاية المركزة في مستشفى بلاك ليون".

ووقع الهجوم بعد دقائق من انتهاء أحمد (41 عاما) الذي تولى منصبه في أبريل، من خطاب ألقاه في ميدان مسكل وسط أديس أبابا.