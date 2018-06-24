وكان واضحا مشاركة شرائح كبيرة في الإدلاء بأصواتها في مدرسة "غازي باشا" الأساسية ببلدية "زيتن بورنو" ، الواقعة في الجزء الأوروبي من إسطنبول.

وفي فيديو سجل على طريقة "التسارع الزمني"، كان تدفق الأتراك كبيرا على المدرسة الأساسية وخصصت هيئة الانتخابات التركية نحو 7 فصول لسكان "زيتن بورنو" للإدلاء بصوتهم، وفي كل فصل صندوق اقتراع، ومع ذلك كان يصطفون في طوابير.

ويبلغ سكان هذه البلدية نحو 300 ألف شخص، وتضم خليطا من الأتراك وآخرين تعود أصولهم إلى آسيا الوسطى وغيرهم.

وبلغت نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، حتى ظهير الأحد، نحو 50 بالمئة وفق ما ذكرت استطلاعات نشرتها وسائل إعلام تركية.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في (8:00) صباحا بالتوقيت المحلي (05:00) بتوقيت غرينتيش، وتستمر حتى 5:00 مساء، على أن يبدأ لاحقا فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية.