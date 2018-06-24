وقال ديميرتاش، في تغريدة على حسابه في تويتر: "لقد صوت في السجن، وأود من الجميع المشاركة في هذا الخيار الديمقراطي من أجل مستقبل البلاد".

وأعرب عن أمل بأن يتم الانتهاء من عملية التصويت في "بيئة هادئة وسلمية"، وختم بالقول: "أعتقد أن النتائج ستكون جيدة للغاية، وجيدة لنا جميعا".

وبدأ الأتراك التصويت في انتخابات رئاسية وبرلمانية تمثل أكبر تحد انتخابي للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، منذ وصوله للسلطة قبل أكثر من عقد.

وستؤذن الانتخابات أيضا بتطبيق نظام رئاسة تنفيذية قوية يسعى إليه أردوغان منذ فترة طويلة، وأيدته أغلبية بسيطة من الأتراك في استفتاء جرى في 2017.

ويخوض ديميرتاش الانتخابات الرئاسية التركية، كما يخوض حزبه الموالي للأكراد في تركيا، الانتخابات البرلمانية من دون الدخول في أي تحالف سياسي.

ويعتبر ترشّح الزعيم الكردي من داخل سجنه في أدرنة سابقة في الانتخابات التركية، حيث يتعرض الأكراد لضغوط من حزب العدالة والتنمية، بهدف منعهم من دخول البرلمان.

ويتراوح مستوى شعبية حزب الشعوب بين 10 و12 في المئة فقط، لكن من المرجح أن يحصل ديميرتاش على تأييد كبير في الجولة الأولى للانتخابات أمام أردوغان ومرشحين آخرين.

وفاز ديميرتاش، وهو واحد من أشهر الساسة الأتراك، بأصوات خارج دائرته الانتخابية التي يغلب عليها الأكراد في انتخابات سابقة، وساهم في 2015 في جعل الحزب ثاني أكبر قوة معارضة في البرلمان.