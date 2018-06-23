وبحسب ما نقلت "غارديان"، فإن المحتجين نزلوا إلى ساحة البرلمان في الذكرى الثانية لتنظيم استفتاء شعبي انتهى بفوز الرافضين للبقاء في التكتل الأوروبي.

وتطالب مجموعة "بيبلز فوت" (صوت الشعب)، وهي رابطة لرافضي الانسحاب إلى جانب ناشطين آخرين، بإجراء استفتاء ثان حول صفقة مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم رابطة "بيبلز فوت"، إنه بات من الضروري أن يقول الشعب كلمته في أمر الانسحاب بعدما مضى عامان كاملان من المناقشات البرلمانية الغامضة دون نتيجة ملموسة.

وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في مقال بصحيفة "صن" إن على رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن تدفع باتجاه انسحاب كامل من الاتحاد الأوروبي.

في غضون ذلك، يعتزم آلاف النشطاء اليمينيين إقامة مسيرة أخرى في لندن دفاعا عن الطلاق البائن بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.