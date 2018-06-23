ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، عن مصدر لم تذكر اسمه، قوله إنه من المتوقع أن تعبر نحو 30 مركبة عسكرية أميركية تحمل النعوش إلى بيونغ يانغ بعد ظهر السبت.

ووافقت كوريا الشمالية على إرسال رفات جنود الولايات المتحدة في الحرب إلى بلادهم خلال اجتماع 12 يونيو بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس دونالد ترامب.

واتفق الزعيمان على العمل من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية دون توضيح موعد أو كيفية حدوث ذلك.

وبين عامي 1996 و 2005، أجرت فرق بحث عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية 33 عملية انتشال جمعت خلالها 229 مجموعة من رفات الجنود الأميركيين.

لكن الجهود الرامية إلى استعادة بقية الرفات وإعادتها، توقفت منذ أكثر من عقد، بسبب تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية، وادعاءات الولايات المتحدة بأن سلامة فرق الإنقاذ التي أرسلتها خلال إدارة الرئيس السابق جورج بوش لم تكن مضمونة بما فيه الكفاية.