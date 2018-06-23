وأظهرت تسجيلات مصورة رئيس الوزراء أبي أحمد وهو يغادر موقع الحادث برفقة حراسه، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وأشارت مصادر إثيوبية أن شخصا حاول إلقاء قنبلة على المنصة التي كان يتواجد عليها رئيس الوزراء والذي اعتبر الهجوم عليه محاولة فاشلة من قبل القوى التي لا تريد أن ترى إثيوبيا موحدة، مؤكدا مقتل عدة أشخاص في الانفجار.

وكان أبي أحمد يخطب أمام حشود في ساحة ميسكل بالعاصمة أديس أبابا، حملوا لافتات كتب عليها "حب واحد .. إثيوبيا واحدة".

وقال أحمد أمام عشرات الآلاف من مؤيديه إن "التغيير قادم لإثيوبيا، ولا عودة للوراء".

وأضاف: "على مدى المائة عام الماضية، ألحقت الكراهية أضرارا هائلة بنا. نحن بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات".

وتولى أبي أحمد (42 عاما) منصبه في إبريل الماضي، وأعلن على الفوز إطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء، وفتح شركات مملوكة للدولة للاستثمار الخاص، ووافق على اتفاق سلام مع منافسة البلاد، إريتريا.