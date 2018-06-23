ووفق الاستطلاع الذي أشرف عليه معهد إجراء الدراسات الاستطلاعية "بوغوف" فإن 43 بالمئة من مواطني ألمانيا يؤيديون تنحي المستشارة من منصبها في حين يرى 42 بالمئة منهم أن ميركل ما زالت هي الشخصية المناسبة لقيادة الحكومة الألمانية، وذلك في وقت تحفظ فيه 15 بالمئة على رأيهم، حسب ما نقلت وكالة "كونا" للأنباء.



وتأتي نتائج هذا الاستطلاع في وقت تعاني فيه الحومة الألمانية من أزمة بسبب اللجوء، وإصرار وزير الداخلية هورست زيهوفر على تشديد إجراءات اللجوء والهجرة إلى ألمانيا في وقت ما زالت فيه رئيسة الحكومة الألمانية متمسكة بسياسة "الأبواب المفتوحة" أمام اللاجئين ولو بشكل متحفظ عما سبق.