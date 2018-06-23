وقالت الوثيقة التي نشرتها مجلة "تايم" ان البحرية الاميركية يمكن أن تلبي طلب الرئيس دونالد ترامب بوضع أي سفينة يمكن أن تستخدم لإيواء المهاجرين، بتصرف السلطات وحتى ببناء منشآت جديدة عبر إقامة مخيمات "مؤقتة وبسيطة" في مدارج هبوط لم تعد تستخدم.

ويمكن إيواء حوالي 25 ألف لاجىء في قواعد لم تعد تستخدم بالقرب من موبايل في ولاية ألاباما.

وتقترح الوثيقة أيضا إنشاء مخيم لــ47 ألف شخص بالقرب من سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، و47 ألفا آخرين في كامب ميدلتون أكبر قاعدة لمشاة البحرية الأميركية (المارينز) بالقرب من يوما بولاية أريزونا.

ورفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الإدلاء بأي تعليق حول هذه الوثيقة الداخلية التي لم تقررها السلطات العسكرية، لكن الناطق باسم البنتاغون جيمي ديفيس أشار إلى أن وزارة الامن الداخلي الأميركية لم تقدم أي طلب رسمي إلى وزارة الدفاع لإيواء مهاجرين، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وقال إن: "وزارة الدفاع تعد بدقة خططا وتدرس كل القواعد العسكرية في البلاد لتتمكن من تلبية طلب مساعدة من وزارة الأمن الداخلي لإيواء مهاجرين غير شرعيين بالغين".

وأضاف:"حاليا ليس هناك طلب من وزارة الأمن الداخلي بأن تهتم وزارة الدفاع بإيواء مهاجرين غير شرعيين".

وتعد وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على شرطة الحدود، مسؤولة عن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين البالغين حتى تعديل أوضاعهم أو إبعادهم.

ويعهد بالقاصرين إلى وزارة الصحة التي طلبت رسميا من البنتاغون الخميس إيواء عشرين ألف طفل مهاجر دخلوا الأراضي الأميركية بدون مرافقين بالغين، في قواعد عسكرية.

وفي المرسوم الذي وقعه الأربعاء لوضع حد لتفريق عائلات المهاجرين السريين على الحدود، أمر ترامب وزارة الدفاع أن تضع في حال الضرورة أي سفينة يمكن استخدامها لإيواء المهاجرين تحت تصرف السلطات المعنية وحتى ببناء منشآت جديدة.