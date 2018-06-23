واغتنم بوتن، الذي تشهد بلاده عزلة دولية متزايدة، فرصة كأس العالم، ليبعث برسالة تحد لمعارضيه مفادها أن روسيا تنجح على الرغم من الجهود الغربية لكبح جماحها.

كما سمحت له فعاليات البطولة بأن يكثف من جهوده الدبلوماسية ومناقشة كل القضايا من سوريا إلى كوريا الشمالية، في غضون فترة قصيرة من الزمن، مما أعطى انطباعا أنه في محور الشؤون الدولية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين قبل كأس العالم، إن الأمر متعلق بالدبلوماسية الروسية بقدر ما هو متعلق بكرة القدم.

وقال: "سيكون هناك بشكل مستمر الكثير من الرؤساء والمسؤولين لحضور مباريات مختلفة... لن يقتصر الأمر على تبادل العناق والاحتفاء العالمي بالرياضة بل سيكون هناك تدفق مكثف لضيوف على أعلى مستوى".

والتقى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن بنظيره الروسي في الكرملين، وسيسافر لحضور مباراة فريق بلاده أمام المكسيك في مدينة روستوف أون-دون السبت.

ويعد مون واحدا من سبعة على الأقل من كبار الزوار الذين استقبلهم بوتن، منذ بداية مباريات كأس العالم الأسبوع الماضي.