وتستعيد أردرن عافيتها وتخطط لقضاء ليلة واحدة على الأقل في مستشفى "أوكلاند" العام مع مولودتها الجديدة، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الجمعة.



ويأمل كثيرون أن تصبح الزعيمة البالغة من العمر 37 عاما قدوة في الجمع بين الأمومة والقيادة السياسية.



وتلقت أردرن تهاني من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، ومن شركة غوغل التي نشرت صورة على شكل قلب على صفحتها الرئيسية الخاصة بنيوزيلندا مع رسالة تقول "تهانينا!"



ولم تظهر رئيسة الوزراء النيوزيلندية علنا بعد منذ الولادة، ولم تعلن عن اسم المولودة الجديدة.



ويعتزم كلارك غايفورد زوج أردرن أن يتولى رعاية الطفلة عندما تعود زوجته للعمل بعد إجازة مدتها ستة أسابيع، حيث تولى نائب رئيس الوزراء وينستون بيترز منصب رئيس الوزراء بالوكالة مؤقتا.