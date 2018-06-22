ونقلت "أسوشيتيد برس" عن وكالة الأناضول للأنباء، الجمعة، أن شرطة مكافحة الإرهاب في العاصمة أنقرة نفذت مداهمات متزامنة في أماكن مختلفة، واقتادت المشتبه بهم، إلى مقر الشرطة لاستجوابهم، علما أن جميع المعتقلين من جنسيات أجنبية.



وسبق لتنظيم داعش الإرهابي أن نفذ تفجيرات عديدة في تركيا خلال السنوات القليلة الماضية ومن بينها هجوم على ملهى ليلي في إسطنبول في أول يناير 2017 راح ضحيته 39 شخصا، وتفجير في قلب المدينة التاريخي أودى بحياة 12 شخصا سنة 2016.