وقال ترامب في اجتماع لإدارته الخميس: "إنهم أعادوا بالفعل أو بدأوا عملية إعادة رفات أبطالنا العظماء الذين قضوا في كوريا الشمالية خلال الحرب".



ويأتي تصريح ترامب يوم أمس بعد إشارته الأربعاء أن رفات 200 جندي أميركي أعيدت.



وقال مسؤولان أميركيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن من المتوقع أن تعيد كوريا الشمالية رفات الجنود خلال الأيام المقبلة لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.



وكانت "رويترز" قد ذكرت هذا الأسبوع أن كوريا الشمالية قد تبدأ عملية تسليم رفات الجنود، ومن بينهم أميركيون، خلال الأيام القليلة المقبلة.



وذكر أحد المسؤولين أن من المتوقع تسليم "عدد كبير" من الرفات، مردفا أن من الصعب تحديد عدد الجنود الذين سيعاد رفاتهم، إذ سيتطلب ذلك فحوصا يجريها الطب الشرعي لتحديد هويتهم.



وتشير بيانات الجيش الأميركي إلى أن مصير نحو 7700 جندي لا يزال غير معروف منذ الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950و1953، وقتل ما يربو على 36500 جندي أميركي في ذلك الصراع.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن مسؤولي كوريا الشمالية أشاروا في الماضي إلى أن بحوزتهم رفات 200 جندي أميركي.





