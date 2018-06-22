وقال مسؤولون في المنظمة على تويتر إن المحكمة أمرت باستمرار حبس تانر كيليش وعقد الجلسة التالية من المحاكمة في نوفمبر تشرين الثاني.

وكيليش محتجز منذ يونيو حزيران 2017 بتهم دعم الداعية فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل في يوليو تموز 2016.

ويقول ممثلو الادعاء إن كيليش قام بتحميل تطبيق (بايلوك) للتراسل الذي تقول مزاعم إن أتباع كولن كانوا يستخدمونه. وقالت العفو الدولية إن كيليش نفى الاتهام.

وقال سليل شيتي الأمين العام للمنظمة في بيان "قرار اليوم المفجع باستمرار حبس زميلنا هو تزييف آخر للعدالة".

وأضاف "وضع تانر يرمز إلى ما يحدث في تركيا اليوم. كثير من المدافعين عن حقوق الإنسان إما يقبعون في السجون أو يعيشون في خوف دائم من الاعتقال".

كانت محكمة قد أمرت بإطلاق سراح مشروط لكيليش في فبراير شباط قبل أن تلغي القرار في وقت لاحق من نفس اليوم بعد طعن الادعاء.

ويواجه كيليش محاكمة عن تهم بالإرهاب مثل عشرة نشطاء حقوقيين آخرين في قضية مشابهة. وينفي النشطاء الاتهامات. وأطلقت السلطات سراح العشرة الآخرين في وقت سابق.