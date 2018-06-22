وقال مسؤول في وزارة الصحة، طلب عدم الكشف عن اسمه: "طلب من وزارة الدفاع تقديم دعمها إلى وزارة الصحة، التي طلبت 20 ألف سرير"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي المرسوم الذي وقعه، الأربعاء، لوضع حد لفصل الأطفال عن عائلاتهم من المهاجرين غير الشرعيين، أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا لوزارة الدفاع، لتدبر أي بناء يمكن أن يستخدم لإيواء لاجئين، حتى لو استدعى الأمر بناء منشآت جديدة.

وكانت وزارة الصحة تنوي منذ أسابيع استخدام عدد من القواعد العسكرية الأميركية، كثيرة العدد في جنوب الولايات المتحدة، لإيواء مهاجرين من القصر وصلوا بمفردهم إلى أميركا للالتقاء بأقرباء لهم.

وتم اختيار 3 قواعد، بينها اثنتان في تكساس وواحدة في آركنسو.