وكان من المقرر أن يشارك النائب الألماني أندري هونكو في مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية لحساب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وصرح هونكو، وهو عضو حزب اليسار المعارض، بأن سفير تركيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أبلغ المنظمة الكائنة في فيينا بالقرار، بينما كان على وشك مغادرة ألمانيا متجها إلى أنقرة الخميس.

وشارك هونكو في مراقبة انتخابات سابقة في تركيا، بما فيها الاستفتاء الدستوري الذي أجري العام الماضي.

وانتقد هونكو، الأوضاع التي جرى فيها التصويت، واتهمته الحكومة بالتعاطف مع حزب العمال الكردستاني المحظور، الاتهام الذي أنكره المشرع الألماني.

أما النائب السويدي جبار أمين (حزب الخضر) فقد أبلغ برفض السلطات التركية دخوله بعد أن وصل إلى مطار اسطنبول.

وقال لوكالة الأنباء السويدية تي تي "حين وصلت إلى مراقبة الجوازات كانت أجهزة المخابرات تنتظرني. أخذوا جواز سفري واقتادوني إلى مكان آخر. وبعد خمس دقائق قالوا لي أنهم تلقوا أوامر من جهات عليا" برفض دخوله تركيا.

ويسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إعادة انتخابه في اقتراع الأحد الذي من شأنه أن يزيد صلاحيات الرئيس.