وتشغل تسوركان حاليا منصب عضو مجلس إدارة في شركة الطاقة، التي تتخذ من موسكو مقرا لها، وقد اعتقلتها وكالة الأمن الفيدرالية الروسية في 15 يونيو، الجاري، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

ووفق تقارير إعلامية، فإن أجهزة الأمن الروسية كانت تتعقب تسوركان لفترة طويلة قبل اعتقالها، وذكرت أن محكمة في مقاطعة ليفورتوفو في موسكو أرسلت المشتبه بها البالغة من العمر 43 عاما إلى مركز احتجاز للمحاكمة.

وفي حال أدانت المحكمة تسوركان بتهمة التجسس لصالح بلد أجنبي، فقد تسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

وكانت تسوركان حتى مارس 2017، عضوة في مجلس إدارة الشركة التي ستبني أول محطة للطاقة النووية في تركيا، وهي محطة الطاقة النووية في أكيكوو، حسب ما أفادت صحيفة "فاتان" التركية، الخميس.