وأوضحت بارلي للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي: "يجب أن نكون قادرين على الاستثمار في الفضاء أكثر مما نفعل اليوم بحيث يمكننا مراقبته والحيلولة دون أن يتحول إلى مسرح لمواجهات كبرى".

وأثارت تصريحات ترامب المخاوف من سباق تسلح في الفضاء رغم أن الولايات المتحدة عضو في معاهدة الفضاء الخارجي الموقعة عام 1967.

وبعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه أمر بإنشاء فرع سادس للجيش للتركيز على الفضاء، أشارت بارلي إلى أن باريس تعتقد أن الفضاء يمكن أن يصبح ساحة لصراعات مستقبلية.

وتحظر المعاهدة نشر أسلحة دمار شامل في الفضاء وتقصر استخدام القمر والأجرام السماوية الأخرى على الأغراض السلمية.

وسبق أن طرح ترامب، وإدارات سابقة فكرة تشكيل قوة فضاء من قبل، ويقول أنصارها إنها ستزيد من كفاءة وزارة الدفاع "البنتاغون".

ويناقش البرلمان الفرنسي، الآن قانون التخطيط العسكري بين 2019 و 2025، والذي يؤكد على أن "للفضاء أهمية استراتيجية كبيرة".

وينص مشروع القانون على أنه "في مواجهة المخاطر والتهديدات المتنامية هناك حاجة إلى مواصلة تعزيز أصول الفضاء الجديدة والأنظمة التي تستخدمها".