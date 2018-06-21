وعقد الاجتماع بين كير ومشار في مقر رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أحمد أبيي الذي يرأس المنظمة الإقليمية "الهيئة الحكومية للتنمية" (إيغاد) التي تحاول منذ أشهر تحريك عملية السلام في دولة جنوب السودان ولكن من دون جدوى.

ومن المقرر أن تعقد إيغاد قمة الخميس تخصص لبحث الوضع في دولة جنوب السودان.

وهذا أول لقاء بين كير ومشار منذ المعارك العنيفة التي دارت في العاصمة جوبا في تموز/يوليو 2016 وأنهت اتفاق سلام أبرم في آب/اغسطس 2015 وسمح لمشار بالعودة إلى منصب نائب الرئيس وإلى جوبا.

وتمارس الاسرة الدولية وفي مقدمها الولايات المتحدة ضغوطا منذ أشهر طويلة في محاولة لإعادة تفعيل اتفاق السلام المبرم في اب/اغسطس 2015 وانتهك عدة مرات.