وكانت رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بنازير بوتو أنجبت في العام 1990 طفلة مما أدخلها التاريخ كأول رئيسة حكومة في العالم تنجب طفلا أثناء توليها السلطة.

وكانت آردين التي تبلغ اليوم 37 عاما قالت في 19 كانون الثاني/يناير حين أعلنت عن خبر حملها "لست اول امرأة تقوم بأكثر من عمل في الوقت نفسه. لست اول امرأة لديها طفل وفي الوقت نفسه تعمل. اعلم انها ظروف خاصة ولكن هناك الكثير من النساء اللواتي فعلن ذلك قبلي".

ولم تكشف رئيسة الوزراء ما إذا كانت تنتظر مولودا ذكرا أم أنثى، واكتفت بالقول إنها تعتزم أخذ إجازة أمومة لمدة ستة اسابيع وإنه خلال هذه الفترة سيتولى مهامها نائبها وينستون بيتيرس.

وتولت آردن السلطة في تشرين الاول/أكتوبر 2017 بعيد أشهر قليلة على تسلمها رئاسة حزب العمال.