وقال هولغر مونش للإذاعة العامة الألمانية: "جرت في هذه القضية استعدادات عملية لارتكاب عمل من هذا النوع، بنوع من قنبلة بيولوجية وهذا أمر غير مسبوق في ألمانيا"، موضحا أن المشتبه به كان قد بدأ بإنتاج الريسين.

وكان مكتب الادعاء قد قال الأسبوع الماضي إنه جرى اعتقال سيف الله هـ. في مدينة كولونيا غربي البلاد يوم 13 يونيو بعد تفتيش شقته.

وأضاف أن المشتبه به اشترى ألف حبة من الرايسين، وهو سم يوجد بشكل طبيعي في حبوب الخروع، بالإضافة إلى مطحنة قهوة إلكترونية عن طريق الإنترنت.

وأوضح المكتب أنه لم يتحدد بعد مدى التقدم الذي حققه المشتبه في التخطيط لهجوم باستخدام الرايسين.