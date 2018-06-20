ونقلت صحيفة "حرييت" عن وسائل إعلام تركية محلية قولها إن الحادثة، التي انتهت بمقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وقعت في مقاطعة شانليورفا جنوب شرقي البلاد، ذات الأغلبية الكردية في 14 يونيو الجاري.

وكان وفد، بقيادة عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، إبراهيم يلدز، يزور أصحاب المتاجر في منطقة سوروج في المقاطعة، من أجل كسب تأييدهم في الانتخابات المقبلة.

وانخرطت مجموعة من أصحاب المتاجر في جدال حاد مع وفد الحزب، ما لبث أن تحول إلى مشاجرة بالأيدي والعصي والبنادق، وأدت في نهاية المطاف إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

واعتقلت السلطات التركية 19 شخصا على الأقل في 16 يونيو الجاري، بما في ذلك مرشح الحزب الديمقراطي من الحزب الديمقراطي الكردي، والعديد من مديري المناطق في حزب الشعب الديمقراطي.

ودعا الرئيس التركي إلى انتخابات رئاسية مبكرة في وقت سابق هذا العام، في مسعى لترسيخ أقدامه في المنصب وتعزيز موقفه بمزيد من الصلاحيات، التي تعارضها أحزاب تركية عدة.