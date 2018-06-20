وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس"، طالبا عدم نشر اسمه، إن "الاستعدادات تتواصل" لإنجاز عملية تسلم رفات الجنود الأميركيين والمنصوص عليها في اتفاق سنغافورة الموقّع في 12 يونيو الجاري.

وأضاف أن عملية تسلمّ الرفات "قد تتم في غضون الأيام القليلة المقبلة".

وبحسب البند الرابع من اتفاق سنغافورة فإن "الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تتعهدان العثور على رفات أسرى الحرب والذين فقدوا في المعارك وإعادة الذين حددت هوياتهم منهم إلى بلدهم في الحال".

والاثنين، نشر البنتاغون تحديثا لمذكرة بشأن مفقودي الحرب الكورية (1950-1953) جاء فيه أن "المسؤولين الكوريين الشماليين أفادوا بأن لديهم 200 رفات تم العثور عليها على مر السنين".

وقتل أكثر من 35 ألف جندي أميركي في شبه الجزيرة الكورية خلال الحرب الكورية، التي انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام، ومن بين هؤلاء لا يزال 7700 منهم في عداد المفقودين بينهم 5300 في كوريا الشمالية، بحسب البنتاغون.

وكانت واشنطن وبيونغ يانغ ابرمتا اتفاقا سابقا استعادت بموجبه واشنطن بين العامين 1990 و2005 رفات 229 جندي أميركي، ولكن مفاعيل هذا الاتفاق جمدت إثر تدهور العلاقات بين البلدين.