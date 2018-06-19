قال متحدث باسم الحكومة المحلية، إن القتيل 5 هو رجل في 66 من العمر، عثر على جثته، تحت اسطوانات وكتب داخل منزله،

وسجل الاثنين مقتل 3 أشخاص بينهم طفلة في التاسعة من العمر جراء الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجات.

والقتيلة الرابعة هي امراة في 81 من العمر قضت بسقوط قطعة أثاث في منزلها، بحسب أجهزة الحالات الطارئة.

وحذرت جهزة الرصد الجوي من أمطار قوية متوقعة في أوزاكا الثلاثاء والأربعاء، قد تؤدي إلى انزلاقات للتربة في المناطق التي طالها الزلزال.

وأوضحت وزارة التربية، لفرانس برس، أنها ستأمر الإدارات الإقليمية المكلفة شؤون المدارس، بمعاينة المباني إثر مقتل طفلة في سن الـ 9 .

وتعرضت أكثر من 500 مدرسة ابتدائية وثانوية في منطقة أوزاكا وأربع مناطق أخرى لإضرار، بحسب مسؤول في الوزارة.