لكن جاويش أوغلو لم يوضح كيفية تقدم الجيش التركي في جبال قنديل الكردية.

وأضاف أوغلو لمحطة "إن.تي.في" أن توقيت العملية في قنديل، التي قصفها الطيران التركي مرات عدة في الأسابيع الماضية، ليس له علاقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة، الأحد المقبل.

وكانت أنقرة أعلنت مطلع يونيو الجاري توغل جيشها شمالي العراق لملاحقة المقاتلين الأكراد، الذين تتمهم الحكومة التركية بارتكاب "استفزازات ونصب كمائن وشن هجمات".

وقوبل التوغل التركي بصمت غريب من إقليم كردستان العراق الواقع شمالي البلاد. واعتبر مراقبون أن الصمت حيال التوغل التركي ربما يشير لوجود تفاهمات غير معلنة بين حكومة كردستان وتركيا، التي تسعى لاستهداف مسلحي حزب العمال في معقلهم بجبال قنديل.

وذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العمليات العسكرية، التي تشنها قوات بلاده شمالي سوريا والعراق مستمرة حتى القضاء على "آخر إرهابي" يصوب سلاحه نحو تركيا.

وتأتي العملية العسكرية التركية في جبال قنديل عد مرور أقل من 3 أشهر على قيام أنقرة بطرد مقاتلين أكراد من منطقة عفرين السورية.