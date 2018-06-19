وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد منح الجنسية لآلاف اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا المجاورة.

وتقول تركيا إنها تستضيف على أراضيها نحو 3.5 مليون لاجئ سوري.

وستدشن الانتخابات عهدا جديدا من الرئاسة التنفيذية، التي ستركز مزيدا من السلطات في يد الرئيس، وتلغي منصب رئيس الوزراء، إذ تمت الموافقة على ذلك بهامش ضئيل في استفتاء العام الماضي.