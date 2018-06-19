وقال الجيش في بيان على حسابه على تويتر، إن الضربات الجوية نفذت يومي الأحد والاثنين في إقليمي ديار بكر وشرناق التركيين، وفي منطقة أفاسين باسيان شمالي العراق، حيث يتخذ حزب العمال الكردستاني قواعد له.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت الماضي، أن جيشه وجه ضربة جوية لاجتماع لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل العراقية، معربا عن اعتقاده أن عناصر قيادية أصيبت في الغارات.

وأعلن الجيش التركي، الجمعة، عن مقتل 26 مسلحا كرديا في ضربات جوية في منطقة جبال قنديل شمالي العراق.

ونقلت وسائل إعلام تركية حكومية أن مقتل المسلحين كان في 12 يونيو الجاري.

وكثف الجيش التركي مؤخرا غاراته الجوية شمالي العراق مستهدفا قواعد حزب العمال الكردستاني في منطقة جيال قنديل القريبة من الحدود العراقية الإيرانية، حيث تشتبه أنقرة بوجود قياديين من الحزب المصنف إرهابيا في تركيا.