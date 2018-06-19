وجاء في لائحة الاتهام أن محمد كانتر، تلقى اتصالات من 127 شخصا لهم صلات برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان حركته الدينية منظمة إرهابية.

ويتهم أردوغان غولن بالوقوف وراء محاولة انقلاب في 2016، وهي مزاعم ينفيها غولن.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن ممثلي الادعاء سيطلبون حكما بالسجن تصل مدته إلى 10 سنوات على كانتر الأب، وهو أستاذ جامعي سابق.

وطلب أنيس كانتر، وهو منتقد شديد لأردوغان، الدعم على تويتر، وقال إنه سيواصل تحميل النظام المسؤولية عن "تدمير الديمقراطية التركية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وقال في منشور، الاثنين: "سنواصل القتال من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير".

وأضاف: "العدالة والديمقراطية فوق كل شيء. سأدافع عما أؤمن به. كل ما أفعل إنما هو محاولة أن أكون صوت الأبرياء".

وكتب يقول: "اجعلوا لعائلتي والأبرياء نصيبا في دعائكم" قبل أن يضيف وسم (#أردوغان الدكتاتور).

وكانت الأناضول قالت العام الماضي إن ممثلي الادعاء الأترك طلبوا من السلطات القضائية إصدار حكم بالسجن مدته 4 سنوات على أنيس لإهانته أردوغان.