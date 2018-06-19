وغرد ترامب على تويتر يوم الاثنين قائلا "إذا كان الرئيس أوباما... قد اتفق مع كوريا الشمالية"... واتخذ خطوات نحو السلام، "لكانت ( وسائل الإعلام) قد اعتبرته بطلا قوميا!"



وأكد الرئيس أيضا - دون أن يورد دليلا- على أن سلفه "كان سيذهب إلى الحرب ليقتل الملايين."



وأشار إلى أن اجتماعهما ضمن أن كوريا الشمالية لم تعد تهديدا بعد الآن. بحسب أسوتشيدبرس.



ويعتقد بعض المعارضين إن ترامب قدم تنازلات أكثر من اللازم ولم يتلق ما يكفي في المقابل من كوريا الشمالية.