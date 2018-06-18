وقال ترامب "أوجه وزارة الدفاع والبنتاغون للبدء فورا في الإجراءات الضرورية لتشكيل قوة فضائية كالذراع السادسة للقوات المسلحة".

وتابع "لدينا قوة جوية كما سيكون لدينا القوة الفضائية، منفصلين لكن متساويين".

وأضاف "حين يتعلق الأمر بالدفاع عن أميركا ليس كافيا أن يكون هناك تواجد أميركي في الفضاء، يجب أن يكون لدينا سيطرة أميركية في الفضاء".

ولم يتضح على الفور دور القوات الفضائية التي أعلنها ترامب.

وتأتي تعليقات ترامب في بداية الاجتماع الثالث لمجلس الفضاء الوطني، وهي هيئة استشارية يرأسها نائب الرئيس مايك بنس.

وأعلن ترامب أيضا، الاثنين، توقيع مذكرة بخصوص إدارة الحركة في الفضاء، بهدف مراقبة الأجسام لتفادي الاصطدامات وتساقط الحطام.