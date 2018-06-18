ودخل ترامب على خط الأزمة السياسية الدائرة في ألمانيا بشأن ملف الهجرة، قائلا إن الألمان "ينقلبون" ضد المستشارة أنغيلا ميركل بسبب هذه المسألة.

وكتب ترامب في تغريدة "الشعب الألماني ينقلب على قادته بينما تهز الهجرة التحالف الهش أساسا في برلين. معدل الجريمة في ألمانيا مرتفع جدا. خطأ كبير في كل أنحاء أوروبا السماح بدخول ملايين الأشخاص الذين غيروا لهذا الحد وبعنف ثقافتهم".

وأكد أن الولايات المتحدة لن تقوم بالمثل.

ويواجه ترامب انتقادات شديدة في بلاده بسبب تشدده الكبير في سياسة الهجرة، ومن مظاهره فصل الأطفال عن ذويهم في حال لم يكونوا يحملون أوراقا قانونية.

ويبدو المستقبل السياسي للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على المحك في ضوء مطالبة الجناح اليميني في الائتلاف الحكومي الألماني بمزيد من التشدد مع المهاجرين على الحدود.

والاثنين، توعد وزير الداخلية هورست سيهوفر بإغلاق حدود ألمانيا "في يوليو" أمام المهاجرين في حال عدم توافق القادة الأوروبيين حول هذا الملف، خلال قمة مقررة نهاية يونيو، الأمر الذي سرعان ما رفضته ميركل.