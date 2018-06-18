وأوضحت الشرطة أنه تم العثور على ثلاثة جثث على القضبان، عند مفترق محطة لوبورو بالقرب من بريكستون صباح الاثنين، حيث تعرضوا للدهس من أحد القطارات.

وتحقق الشرطة للتعرف على الأشخاص الثلاثة وسبب تواجدهم على مسار القطار.

ونقلت "سكاي نيوز" عن مسؤول التحقيقات غاري ريتشاردسون قوله "يعمل فريقي الآن بجد لفهم ما حدث وكيف أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة جاءوا ليفقدوا حياتهم على سكة الحديد".

وأضاف: "نقوم بإجراء عدد من الاستفسارات الفورية، وأطلب من أي شخص اقترب من موقع الحادث ورأى شيئا يعتقد أنه قد يكون ذا صلة، أن يتصل بنا بأسرع وقت ممكن".

من جهتها، قالت شركة السكك الحديدية الوطنية، إن خدماتها ستتأخر إلى حين انتهاء المحققين من عملهم في المحطة.