وحسب فرانس برس، قال جولياني، إن على وزارة العدل التحقيق في تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر "ليس بالضرورة بسبب مولر بل بسبب نشوء هذا التحقيق حول روسيا والذي تبين أنه غير شرعي ومخالف للأصول".



وصرح لقناة "سي إن إن"، "لا أعتقد أن على مولر وفريقه الخضوع لتحقيق إلا إذا كان هناك عناصر جديدة بشأنهم". وأضاف "أتحدث عما دفع إلى تعيين المدعي الخاص. حصلت أمور غريبة جدا".



وتابع جولياني "نود أن يخضع تحقيق مولر لتحقيق بالطريقة نفسها التي فتح تحقيق بحق إدارة ترامب، ونود الحصول على تقرير في هذا الخصوص وسيكون عندها لدينا الدليل على أنه (التحقيق) سيء بقدر ما يعتقد البعض".



وفتح تحقيق روبرت مولر المعمق ردا على الاستياء الذي أثارته إقالة الرئيس الأميركي في 2017 لمدير الإف بي آي جيمس كومي الذي كان يشرف حينها على التحقيق الروسي. وبعدما تخلى وزير العدل جيف سيشنز عن التحقيق فإن معاونه رود روزنشتاين يشرف على المدعي الخاص.



ولا يفوت ترامب فرصة لانتقاد جيف سيشنز لانسحابه ورود روزنشتاين لأنه الوحيد القادر نظريا على إقالة روبرت مولر.



وكثف معسكر ترامب مؤخرا الهجمات على تحقيق مولر الذي يضر بولاية ترامب. وكرر الرئيس الأميركي مجددا على تويتر أنه يتعرض لـ"حملة مغرضة" نافيا أي تواطؤ له أو عرقلته لسير القضاء. واعتبر الجمعة أن التحقيق الروسي "لم يعد يتمتع بأي مصداقية".



وفي فصل جديد من هذا التحقيق كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأحد أن رودجر ستون المستشار السابق لترامب اتصل خلال الحملة بمواطن روسي اقترح عليه مالا لقاء معلومات يفترض أن تضر بهيلاري كلينتون التي كانت الخصم الديموقراطي للمرشح الجمهوري. وأكد أنه رفض العرض.