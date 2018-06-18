وقال مدعي عام مقاطعة ميرسر أنجيلو أونوفري "فتح عدد من الأشخاص النار" في موقع المهرجان قبيل الثالثة فجرا.



وأعلن أونوفري مقتل أحد المشتبه بهم وهو رجل يبلغ من العمر 33 عاما. بحسب فرانس برس.



ومن بين جرحى إطلاق النار في "المهرجان الليلي للفنون" فتى عمره 13 عاما إصابته حرجة.



وأعلن أونوفري ضبط عدد من الأسلحة في الموقع.



وأفادت محطة محلية تابعة لشبكة "سي بي إس" التلفزيونية، بأن 22 شخصا أصيبوا بجروح، أربعة منهم حالهم حرجة.



ولم يطرح المسؤولون أي نظرية محتملة للسبب الذي أدى إلى إطلاق النار، أو كيفية حصوله.



والمهرجان الليلي للفنون في ترنتون، ومدته 24 ساعة، هو حدث سنوي تشهده المدينة التي يبلغ عدد سكانها 85 ألفا وتقع على بعد حوالى مئة كيلومتر جنوب نيويورك.



وأعلن المنظمون على صحفة المهرجان على فيسبوك "نعلن بأسف شديد إلغاء ما تبقى من مهرجان الفنون الليلي بسبب حادث مأسوي وقع ليلا".



وتابع بيان المنظمين أنهم لا يزالون في معرض معالجة تداعيات ما جرى، مضيفا "ليس لدينا أجوبة كثيرة في الوقت الراهن".



وختم المنظمون بيانهم بتأكيد تضامنهم مع الجرحى.