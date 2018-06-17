وأكد المسؤولون مقتل 110 أشخاص منذ ثوران البركان في 3 يونيو، لكن 197 شخصا بقوا في عداد المفقودين.

وأفاد الناطق باسم وكالة الحماية المدنية الحكومية، دافيد دي ليون بأن الوكالات المشاركة في عمليات البحث قررت إنهاء عملها "لأن المنطقة غير مأهولة والمخاطر كبيرة".

وكانت جهود البحث التي تم ايقافها تتركز على قريتي "سان ميغيل لوس لوتيس" و "إل ريكريو" وهما الأكثر تضررا من جراء البركان.

وخلّف ثوران بركان فويغو (بركان النار) البالغ ارتفاعه 3763 مترا والواقع على بعد 35 كلم جنوب غرب العاصمة غواتيمالا عشرات الجرحى أيضا، كما هجّر أكثر من 12 ألف شخص بينهم أكثر من 3600 يقيمون في ملاجئ.

ولا يزال البركان يطلق حمما ويتسبب بانفجارات ضعيفة 4 أو 5 مرات في الساعة، قاذفا رمادا يتجاوز ارتفاعه كيلومترا في السماء.