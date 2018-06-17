وبثت شرطة المدينة تسجيلا مصورا يظهر جلسة استجواب للسائق، وهو من قيرغيزستان، قال خلاله إنه نام لفترة وجيزة أثناء القيادة، وارتكب الحادث عن طريق الخطأ.

وقال السائق إنه لم ينم منذ 20 ساعة، وركض بعد الحادث بسبب خوفه من غضب المارة، وخشى أن يقتلوه. واعتقل في وقت لاحق.

وأظهر تسجيل مصور، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية وبعض المواقع الإخبارية، السيارة تقترب من صف سيارات السبت، ثم تنحرف نحو الرصيف وتدهس المارة.

ووقع الحادث في شارع "إلينكا" على بعد حوالى 200 متر من الميدان الأحمر، وهي منطقة شهيرة لدى السائحين، وأسفر عن إصابة اثنتين من مشجعي منتخب المكسيك، بالإضافة إلى ستة مشاة آخرين.

ولم تعلق شرطة موسكو على ما إذا كان الحادث سيؤثر على الإجراءات الأمنية الخاصة ببطولة كأس العالم، التي تقام في 11 مدينة روسية على مدار شهر.

وقالت متحدثة باسم الفيفا لأسوشيتد برس إن منظمي كأس العالم أعربوا عن أسفهم لما حدث، لكنها أحالت المسائل الأمنية إلى سلطات موسكو، لأن الحادث وقع خارج الملاعب أو أماكن المشجعين.

وأضافت المتحدثة، التي لم تكن مخولة بالإفصاح عن اسمها، أن منظمي كأس العالم على اتصال منتظم بالسلطات المحلية فيما يتعلق بالأمن.